Россиянам назвали неочевидные причины ожирения

Россиянам назвали неочевидные причины ожирения
Если у родителей есть избыточный вес, то, скорее всего, их ребенок также окажется склонен к ожирению. Фото: unsplash

Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева рассказала о причинах ожирения, среди которых есть и неочевидные.

Специалист рассказала «Известиям», что в большинстве случаев ожирение начинается из-за избытка калорий или их низкого расхода, но прежде всего на чрезмерное накопление жира влияет генетика человека. Если у родителей есть избыточный вес, то, скорее всего, их ребенок также окажется склонен к ожирению. Кроме того, наследственность может определять скорость метаболизма, аппетит и телосложение.

Неочевидными признаками ожирения могут быть и разные проявления стресса. Например, многие склонны неосознанно «заедать» стресс.

Также на проблемы с весом может влиять сбитый режим дня.

В зону риска попадают и те, кто соблюдают низкокалорийную диету. По словам Михалевой, такая диета снижает обмен веществ и приводит к «приступу обжорства.

Последствия в виде избыточного веса также может дать употребление алкоголя и калорийных напитков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы семь признаков неизлечимой болезни у детей.

избыточный вес лишний вес ожирение похудение причины ожирения


 

Новости партнеров
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам назвали неочевидные причины ожирения
Спасатели локализовали квартирный пожар на Петроградской стороне
Два вертолета потерпели крушение на горнолыжном курорте в США
При пожаре на Петроградской стороне пострадала женщина
Пожар в жилом доме на Петроградской стороне тушат по номеру 1 БИС
Названы семь признаков неизлечимой болезни у детей
На Васильевском острове загорелось заброшенное здание
В Узбекистане создали молоко для профилактики COVID-19