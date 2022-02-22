Россиянам назвали неочевидные причины ожирения

Если у родителей есть избыточный вес, то, скорее всего, их ребенок также окажется склонен к ожирению. Фото: unsplash

Если у родителей есть избыточный вес, то, скорее всего, их ребенок также окажется склонен к ожирению. Фото: unsplash

Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева рассказала о причинах ожирения, среди которых есть и неочевидные.

Специалист рассказала «Известиям», что в большинстве случаев ожирение начинается из-за избытка калорий или их низкого расхода, но прежде всего на чрезмерное накопление жира влияет генетика человека. Если у родителей есть избыточный вес, то, скорее всего, их ребенок также окажется склонен к ожирению. Кроме того, наследственность может определять скорость метаболизма, аппетит и телосложение.

Неочевидными признаками ожирения могут быть и разные проявления стресса. Например, многие склонны неосознанно «заедать» стресс.

Также на проблемы с весом может влиять сбитый режим дня.

В зону риска попадают и те, кто соблюдают низкокалорийную диету. По словам Михалевой, такая диета снижает обмен веществ и приводит к «приступу обжорства.

Последствия в виде избыточного веса также может дать употребление алкоголя и калорийных напитков.

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