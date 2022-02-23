Петербург свободен от пробок праздничным утром

Утром в среду дороги Петербурга свободны от пробок. В День защитника Отечества загруженность городских трасс составляет один балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 23 февраля пробки спокойная обстановка продлится до 11:00. После дорожная ситуация ухудшится на балл, а после 13:00 достигнет трех баллов.

В центре города почти нет «красных участков». Крупные заторы замечены только на Московском проспекте из-за дорожных работ, а также на Садовой улице, Измайловском проспекте, Среднем проспекте В.О., Лиговском проспекте.

Затруднено движение на Московском и Пулковском шоссе, Московском и Витебском проспектах. На КАД серьезных пробок не зафиксировано — можно проехать свободно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что температура воздуха днем в Петербурге составит -2…-4 градуса, по Ленобласти ожидается от-1 до -6. Западный ветер будет дуть со скоростью до 3-8 метров в секунду.