Растущее в Петербурге атмосферное давление прекратит осадки 23 февраля

В середине рабочей недели в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдет небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В среду, 23 февраля, метеорологические условия в городе сформирует небольшой, промежуточный гребень антициклона. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.

«Растущее атмосферное давление прекратит осадки», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит -2…-4 градуса, по Ленобласти ожидается от-1 до -6. Западный ветер будет дуть со скоростью до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм ртутного столба.

В ночь на четверг будет морозно, а днем усиление ветра, небольшие осадки и резкое повышение температуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания. Спецтехника проехала мимо Петергофа и Стрельны.