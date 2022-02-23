Посол России Антонов: санкции против России повлияют на мировые рынки и граждан США

Посол России Антонов: санкции против России повлияют на мировые рынки и граждан США
Анатолий Антонов. Фото: пресс-служба МИД РФ

По словам посла России в Соединенных Штатах Америки Анатолия Антонова, введенные санкции против Российской Федерации могут сказаться на мировых рынках и гражданах США.

Свой прогноз Антонов дал на странице российского посольства в Facebook. Он рассказал, как санкции против страны отразятся на мировом сообществе.

Посол заметил, что в антироссийских санкциях есть угроза для Штатов и благосостояния граждан. Также Антонов посчитал, что влияние мер может отразиться и на мировых рынках.

«Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», — констатировал Антонов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Соединенных Штатов стали замечать «зеленых человечков» по всей территории Восточной Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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