Власти США увидели «зеленых человечков» на востоке Украины

Власти США замечают «зеленых человечков» по всей территории Восточной Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, у подозрительных людей на форме нет опознавательных знаков, но они ведут себя как российские военнослужащие. Именно их, по словам представителя Белого дома, власти видят по всей Восточной Украине.

«Мы назвали их «зелеными человечками», потому что они не носят российской военной формы», — заявила Псаки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Совет Федерации дал разрешение президенту РФ на использование российских вооруженных сил за рубежом.

Напомним, 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.