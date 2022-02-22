Совфед дал согласие на использование российских войск за рубежом

Совфед дал согласие на использование российских войск за рубежом
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что целью использования ВС РФ за рубежом будет установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Совет Федерации дал разрешение президенту РФ на использование российских вооруженных сил за рубежом.

Соответствующее постановление вступает в силу с момента его принятия, с 22 февраля. Это решение поддержали 153 сенатора, никто не выступил против и не воздержался.

«Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ», — говорится в документе.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко пояснила, что под согласием на использование ВС понимается использование миротворческих сил, «направленных на сохранение мира и стабильности на земле Донецкой и Луганской народных республик».

Матвиенко добавила, что целью использования ВС РФ за рубежом будет установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава ЛНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

вооруженные силы днр донбасс лнр совфед


 

Новости партнеров
Учёные рассказали, с какого возраста мозг начинает медленнее работать
Учёные рассказали, с какого возраста мозг начинает медленнее работать
В Петербурге пятиклассница пошла выбрасывать мусор и пропала без вести
В Петербурге пятиклассница пошла выбрасывать мусор и пропала без вести
Желание лечь спать днем может быть симптомом смертельного заболевания
Желание лечь спать днем может быть симптомом смертельного заболевания
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Совфед дал согласие на использование российских войск за рубежом
Спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погоды 23 февраля
ВОЗ: пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году
Политолог оценил решение о признании ДНР и ЛНР
В России смягчат ограничения для посетителей театров, музеев и кафе
Князь Монако Альбер II рассказал о состоянии госпитализированной жены
Отложенный эффект: побочки омикрона, которые дают о себе знать спустя время
Россияне признались, сколько готовы потратить на подарки к 23 Февраля и 8 Марта