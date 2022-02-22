Совфед дал согласие на использование российских войск за рубежом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что целью использования ВС РФ за рубежом будет установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что целью использования ВС РФ за рубежом будет установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Совет Федерации дал разрешение президенту РФ на использование российских вооруженных сил за рубежом.

Соответствующее постановление вступает в силу с момента его принятия, с 22 февраля. Это решение поддержали 153 сенатора, никто не выступил против и не воздержался.

«Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ», — говорится в документе.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко пояснила, что под согласием на использование ВС понимается использование миротворческих сил, «направленных на сохранение мира и стабильности на земле Донецкой и Луганской народных республик».

Матвиенко добавила, что целью использования ВС РФ за рубежом будет установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан.

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