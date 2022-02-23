В МЧС предупредили петербуржцев о ветре до 17 м/с в четверг

Спасатели предупредили жителей Петербурга об ухудшении погоды в четверг, 24 февраля.

Порывы юго-западного, южного ветра будут достигать 17 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС» .

Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность из-за сложной обстановки на дорогах.

Температура воздуха предстоящей ночью составит -5…-7 градусов, днем столбики термометров поднимутся +1…+3.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с улиц Петербурга ликвидировано 17 незаконных торговых точек. Рейды прошли в Калининском, Кировском, Красносельском, Невском, Приморском и Центральном районах. Специалисты демонтировали прилавки с овощами, рыбой и сувенирами, также была изъята автолавка с выпечкой и точки продажи текстильной продукции.