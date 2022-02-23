С улиц Петербурга ликвидировали 17 незаконных торговых точек

С улиц Петербурга ликвидировали 17 незаконных торговых точек
Незаконные торговцы вели деятельность в том числе на Дворцовой площади. Фото: ККИ

С улиц Петербурга ликвидировано 17 незаконных торговых точек.

Рейды прошли в Калининском, Кировском, Красносельском, Невском, Приморском и Центральном районах. Специалисты демонтировали прилавки с овощами, рыбой и сувенирами, также была изъята автолавка с выпечкой и точки продажи текстильной продукции.

Как сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом, В отношении торговцев возбудили административные производства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за трое суток ККИ выявил нарушения антиковидных мер в 15 заведениях Петербурга. По результатам проверки с начала 2022 года было возбуждено более 50 протоколов об административных правонарушениях. По большей части в дневное время нарушения касались наличие QR-кода или средств индивидуальной защиты. Ночью особое внимание уделили тому, работает ли заведение после 23 часов.

ККИ новости СПб рейд


 

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