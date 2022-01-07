За последние трое суток ККИ выявил нарушения антиковидных мер в 15 заведениях Петербурга

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт‑Петербурга, Комитета по промышленной политике инновациям и торговле в дневное и ночное время проверили рейды по проверки соблюдения антикоронавирусных мер в сфере общепита, торговли, сферы услуг, общественного транспорта. По результатам проверки с начала 2022 года было возбуждено более 50 протоколов об административных правонарушениях.

Проверки проходили в дневное и в ночное время. Так, днем было обнаружено 7 нарушителей в в Выборгском, Приморском, Адмиралтейском и Центральном районах, а в ночное еще 8 нарушителей в Центральном, Невском, Петроградском и Адмиралтейском районах. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По большей части в дневное время нарушения касались наличие QR-кода или средств индивидуальной защиты. Ночью особое внимание уделили тому, работает ли заведение после 23 часов.

Также сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности проверили соблюдение ограничительных мер в торговых учреждениях у станции метро «Пионерская», а также в троллейбусах, следующих по 50-ому маршруту, автобусах 135-ого, 371-ого и 373-его маршрутов следования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 января, сотрудники посмотрели соблюдение правил в Петроградском районе, а завтра, 8 января, планируется наведаться в Центральный район, в частности на улицу Рубинштейна.