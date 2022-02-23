На Дворцовой площади состоялся флэшмоб в поддержку признания ДНР и ЛНР

Флэшмоб был организован в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Жители Петербурга пытаются всеми силами поддержать жителей ДНР и ЛНР. Акцию провели на Дворцовой площади, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Неравнодушные граждане выстроились в надпись «Своих не бросаем». Петербургская молодежь поддержала решение главы РФ Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР.
В рамках акции петербуржцы также поддержали жителей ДНР и ЛНР, которые после обострения ситуации на Донбассе стали вынуждены бежать.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС вводят санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, и еще 27 физлиц и юрлиц.