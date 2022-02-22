Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы за признание ДНР и ЛНР

Под санкции попадают 351 депутат Госдумы, голосовавший за признание Донецкой и Луганской народной республик, а также 27 физических лиц и организаций. Фото: pixabay

Под санкции попадают 351 депутат Госдумы, голосовавший за признание Донецкой и Луганской народной республик, а также 27 физических лиц и организаций. Фото: pixabay

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС вводят санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, и еще 27 физлиц и юрлиц.

«Мы достигли соглашения между 27 членами ЕС по пакету санкций, который я предложил. Этот пакет санкций будет очень болезненным для России», — приводит слова Борреля РИА Новости.

Под санкции попадают 351 депутат Госдумы, голосовавший за признание Донецкой и Луганской народной республик, а также 27 физических лиц и организаций. Среди последних — банки и организации, «финансирующие операции Москвы в Донбассе». При этом персонально против президента РФ Владимира Путина меры вводить не планируют.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Байден ввел санкции за признание Россией ДНР и ЛНР.