Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы за признание ДНР и ЛНР

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы за признание ДНР и ЛНР
Под санкции попадают 351 депутат Госдумы, голосовавший за признание Донецкой и Луганской народной республик, а также 27 физических лиц и организаций. Фото: pixabay

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС вводят санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, и еще 27 физлиц и юрлиц.

«Мы достигли соглашения между 27 членами ЕС по пакету санкций, который я предложил. Этот пакет санкций будет очень болезненным для России», — приводит слова Борреля РИА Новости.

Под санкции попадают 351 депутат Госдумы, голосовавший за признание Донецкой и Луганской народной республик, а также 27 физических лиц и организаций. Среди последних — банки и организации, «финансирующие операции Москвы в Донбассе». При этом персонально против президента РФ Владимира Путина меры вводить не планируют.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Байден ввел санкции за признание Россией ДНР и ЛНР.

Госдума евросоюз лднр признание независимости санкции


 

Новости партнеров
Трусова обвинила своего тренера в том, что она
Трусова обвинила своего тренера в том, что она "всё знала"
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Ученые рассказали, какой сорт чая может вызвать онкологию
Ученые рассказали, какой сорт чая может вызвать онкологию
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы за признание ДНР и ЛНР
Зону платной парковки распространят на север Петербурга в 2023 году
В России умер народный артист Олег Вавилов
Большинство петербуржцев недовольны работой Беглова и уборкой города
Власти сообщили о росте материнской смертности в Петербурге
Совфед дал согласие на использование российских войск за рубежом
Спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погоды 23 февраля
ВОЗ: пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году