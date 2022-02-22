Байден ввел санкции за признание Россией ДНР и ЛНР

Байден ввел санкции за признание Россией ДНР и ЛНР
Байден запретил новые инвестиции в Донбассе со стороны физических и юридических лиц США. Фото: скриншот Instagram

Президент США Джо Байден подписал указ, вводящий санкции в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик после признания их суверенитета Россией.

Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, вводится запрет на новые инвестиции в ДНР и ЛНР, экспорт, реэкспрот, продажа или поставка из Соединенных Штатов любых товаров в эти регионы, ввоз товаров, услуг или технологий из них, любое одобрение, финансирование или содействие США в ДНР и ЛНР.

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные республики независимыми. Подписание документа состоялось на внеочередном заседания Совета безопасности РФ. После Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ЛНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

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