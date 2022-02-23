Пингвины запутываются в выброшенных масках. Экологи бьют тревогу

Обитающие на острове Филиппа в Австралии малые пингвины все чаще стали запутываться в выброшенных людьми маски. Экологи опасаются, что популяция птиц из-за этого может оказаться под угрозой.

Сотрудники заказника отметили, что необходимо бережно относиться к природе. По их словам, они могут постоянно мониторить не более 5% от сорокатысячной популяции пингвинов на острове, сообщает Sydney Morning Herald.

«Птице так легко запутаться в маске, но трудно выбраться… у пингвинов нет такой пластичности, чтобы снять ее, если они запутаются», — рассказал исследователь Паула Васяк.

Остров Филиппа находится в 125 километрах к юго-востоку от Мельбурна. Там находится живет самая большая колония пингвинов в мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что иммунолог Николай Крючков оценил эффективность использования медицинских масок в условиях распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Специалист рассказал, что маски действительно эффективны при коронавирусе, особенно если соблюдать и другие эпидемические меры.