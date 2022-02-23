Вирусологи назвали еще одно последствие коронавируса

Вирусологи назвали еще одно последствие коронавируса
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Вирусологи рассказали, что переболевшие коронавирусом часто теряют вес, причем в основном это сокращение мышечной массы.

«Когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса», — рассказал инфекционист Николай Малышев.

По ее словам, организм теряет в основном мышечную ткань и воду, а не жир так что предложить ковид, как хорошее средство для похудения, не выйдет, сообщает Ura.ru.

С начала пандемии в России выявлено 15 795 570 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 347 816 летальных исходов, выздоровели 12 836 228 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вирусолог, профессор Петр Чумаков спрогнозировал, что следующая, шестая волна коронавируса в России наступит через шесть месяцев. Новый всплеск заболеваемости ожидается, когда коллективный иммунитет к «омикрону» снизится.

вирусолог коронавирус похудение


 

Новости партнеров
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
Ученые рассказали, какой сорт чая может вызвать онкологию
Ученые рассказали, какой сорт чая может вызвать онкологию
"Люди в стрессе": в Нижний Новгород прибыл поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вирусологи назвали еще одно последствие коронавируса
Германский фонд отказался от поддержки «Северного потока — 2»
На Кольцевой улице сгорел Land Rover
Росстат: задолженность по зарплате в России на 1 февраля достигла 915 млн рублей
Путин и Эрдоган обсудили признание Россией независимости ДНР и ЛНР
В Европарламенте призвали УЕФА забрать у России финал ЛЧ
Пингвины запутываются в выброшенных масках. Экологи бьют тревогу
Ретро-трамвай телеканала «Санкт-Петербург» отправился в первый рейс