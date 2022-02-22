Вирусолог: шестая волна коронавируса в РФ начнется через полгода

Вирусолог, профессор Петр Чумаков спрогнозировал, что следующая, шестая волна коронавируса в России наступит через шесть месяцев. Новый всплеск заболеваемости ожидается, когда коллективный иммунитет к «омикрону» снизится.

Чумаков заявил в разговоре с Ura.ru, что в последние недели с вирусом столкнулось очень большое количество людей. Это говорит о том, что россиян ожидает довольно длительный период без волн COVID-19. Коронавирус вновь начнет активно распространяться, когда ослабнет иммунитет, вызванный «омикроном».

По мнению вирусолога, в текущую волну многие перенесли ковид бессимптомно.

«Сами не заметили, как заразились и перенесли инфекцию на ногах даже без всяких проявлений, поэтому они тоже будут невосприимчивы», — отметил специалист.

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