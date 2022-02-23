В российском регионе в бассейне утонула 11-летняя девочка

После гибели 11-летней девочки в одном из бассейнов в Челябинской области возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья повлекшее смерть потерпевшего»).

По предварительной информации, волосы девочки засосало в отверстие для слива воды, она не могла вынырнуть и в результате утонула. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пострадавшая воспитываюсь в семьи моряка в большом доме Всеволожского района Ленинградской области. Девочка решала спустится на цокольный этаж трехэтажного здания и там упала в наполненный водой бассейн. Малышку госпитализировали в тяжелом состоянии.