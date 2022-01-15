Малышка спустилась на цокольный этаж своего трехэтажного дома в Ленобласти и упала в бассейн

Малышка спустилась на цокольный этаж своего трехэтажного дома в Ленобласти и упала в бассейн
Девочка чуть не захлебнулась в бассейне. Фото: Pixabay

Двухлетняя девочка упала в бассейн с водой. Теперь у ребенка проблемы с дыханием.

О происшествии, случившемся в одном из коттеджей в Сярьгах сообщает 47news.

Пострадавшая воспитываюсь в семьи моряка в большом доме Всеволожского района Ленинградской области. Девочка решала спустится на цокольный этаж трехэтажного здания и там упала в наполненный водой бассейн. Малышку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все произошло 13 января, вечером. Скорая помощь доставила маленькую в тяжелом состоянии в больницу. Ей диагностировали проблемы с дыханием.

Отмечается, что семья ребенка полная. 41-летний отец служит на гражданском флоте. До этого случая у правоохранителей не было повода посещать данный дом. Детали случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грудной ребенок внезапно умер в многодетной семье во Всеволожском районе.

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