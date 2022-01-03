Грудной ребенок внезапно умер в многодетной семье во Всеволожском районе

Полугодовалая девочка скончалась в многодетной семье во Всеволожском районе Ленинградской области.

Тело ребенка нашли днем 2 января в квартире одного из домов в деревне Старая. Малышка не подавала признаков жизни, признаков насильственной смерти не выявили.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, труп направлен в морг для установления причины смерти.

Новорожденная девочка проживала в полной многодетной семье. Известно, что на учете в ОДН она не состоит. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Подмосковье отец подсыпал снотворное в детскую смесь четырехмесячного сына, младенец умер. Смерть младенца наступила в результате острого отравления этим веществом. Родственники погибшего малыша рассказали, что горе-отец сам принимал снотворные препараты из-за того, что не мог уснуть. Кроме того, он подсыпал их своей супруге.