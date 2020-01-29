В Подмосковье отец подсыпал снотворное в детскую смесь четырехмесячного сына, младенец умер

В Подмосковье отец подсыпал снотворное в детскую смесь четырехмесячного сына, младенец умер
Младенец умер 20 июля. Фото: pixabay

Житель подмосковного Пушкино приготовил своему четырехмесячному сыну детскую смесь, добавив в нее снотворное. Мальчик умер от отравления.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Следственного комитета Ольгу Врадий, все произошло еще в середине лета прошлого года.

Согласно данным следствия, отец, с целью успокоить своего маленького ребенка, добавил в его бутылочку с детской смесью снотворное. Во время оперативных мероприятий были проверены банки из-под детского питания — в них также было снотворное вещество.

Смерть младенца наступила в результате острого отравления этим веществом.

Родственники погибшего малыша рассказали, что горе-отец сам принимал снотворные препараты из-за того, что не мог уснуть. Кроме того, он подсыпал их своей супруге.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Свердловском мать постирала новорожденного в машинке.

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