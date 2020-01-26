Под Свердловском мать постирала новорожденного в машинке

В городе Талица Свердловской области женщина постирала новорожденную дочь в стиральной машине. Она утверждает, что ребенок родился мертвым.

Ночью у женщины начались преждевременные роды, сообщает «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, она родила ребенка, пока муж и трое старших детей спали. После чего постирала новорожденную дочь в стиральной машинке.

Женщина заявляет, что ребенок родился мертвым. Однако, подтвердить это пока не удалось. Установить, родилась ли девочка мертвой или умерла в машинке, предстоит экспертизе.

По словам соседей, семья, в которой произошла трагедия, благополучная. Женщина на учете не состоит.

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