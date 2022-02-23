На Кирилловской улице загорелось ремонтируемое здание

Вечером 23 февраля в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 22:40 мск. На Кирилловской улице, 22, в одноэтажном капитально-ремонтируемом здании, в помещении площадью 6х17 метров горела обстановка по всей площади.

Справиться с огнем удалось в 23:40 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 23 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при пожаре на Петроградской стороне пострадала женщина.