На Кирилловской улице загорелось ремонтируемое здание

На Кирилловской улице загорелось ремонтируемое здание
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Вечером 23 февраля в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 22:40 мск. На Кирилловской улице, 22, в одноэтажном капитально-ремонтируемом здании, в помещении площадью 6х17 метров горела обстановка по всей площади.

Справиться с огнем удалось в 23:40 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 23 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при пожаре на Петроградской стороне пострадала женщина.

пожар происшествия Центральный район


 

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