Российские туристы смогут посещать Италию с 1 марта

Российские туристы смогут посещать Италию с 1 марта
Меньше всего итальянцы хотят видеть туристов из США. Фото: Pixabay

Италия с 1 марта отменяет карантин для туристов из неевропейских стран.

Российские путешественники смогут посещать эту страну, сделав тест на ковид. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительственных структурах Италии.

Туристы из России, если они привились препаратом, не одобренным европейским агентством EMA, должны будут делать тесты, чтобы получить green pass для посещения общественных мест.

Новые постановления итальянского Минздрава свидетельствуют о том, что неевропейские граждане будут следовать тем же правилам, что и путешественники из Европейского союза.

Кроме того, с 25 февраля в Нидерландах отменят карантин при въезде в страну для иностранных туристов, которые приезжают из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с новыми изменениями, дату которых назвал секретарь министерства иностранных дел республики Янис Бекерис, в Латвию жителям России будет открыт доступ с отрицательным ПЦР-тестом уже 1 марта.

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