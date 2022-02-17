С первого дня весны россияне смогут приехать в Латвию при предъявлении отрицательного ПЦР-теста

С первого дня весны россияне смогут приехать в Латвию при предъявлении отрицательного ПЦР-теста
С первого дня весны россияне смогут приехать в Латвию при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Фото: Pixabay

С первого марта российские туристы смогут посетить Латвию при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

В связи с новыми изменениями, дату которых назвал секретарь министерства иностранных дел республики Янис Бекерис, в Латвию жителям России будет открыт доступ с отрицательным ПЦР-тестом уже в самом начале весны. Об этом пишет портал TVNET.

Смягчение правил въезда в Латвию было принято властями. По их решению, страна не будет разделена на группы риска, но сохранит требование медицинских документов туристов. Так, путешественнику необходим сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте на коронавирус.

В связи с тем, что в России нет единого европейского ковид-сертификата, гражданам позволено приезжать при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 21 февраля начнутся антикоронавирусные послабления в Ленобласти. Дискотекам и общепиту разрешат работать до двух ночи.

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