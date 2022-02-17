С 21 февраля общепит и дискотеки в Ленобласти смогут работать до двух ночи

С 21 февраля общепит и дискотеки в Ленобласти смогут работать до двух ночи. Фото: unsplash

С 21 февраля общепит и дискотеки в Ленобласти смогут работать до двух ночи. Фото: unsplash

В Ленинградской области с 21 февраля начнутся антикоронавирусные послабления. Заведениям общественного питания и дискотекам официально будет можно работать до двух ночи.

Соответствующее постановление о смягчении антиковидных мер в регионе подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об том сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Уже с 21 февраля рестораны, ночные клубы, кафе и дискотеки в Ленобласти смогут работать до 2 часов ночи в связи с изменениям в «антиковидном» постановлении. Однако при этом условия по заполняемости залов и наличие специальных «антикоронавирусных» документов остаются такими же, как и были.

До принятия изменений работа общепита разрешалась только до 23 часов вечера.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что появилась вероятность отмены QR-кодов, которые необходимо предъявлять при посещении большинства общественных мест в Петербурге.