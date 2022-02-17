С 21 февраля общепит и дискотеки в Ленобласти смогут работать до двух ночи

С 21 февраля общепит и дискотеки в Ленобласти смогут работать до двух ночи
С 21 февраля общепит и дискотеки в Ленобласти смогут работать до двух ночи. Фото: unsplash

В Ленинградской области с 21 февраля начнутся антикоронавирусные послабления. Заведениям общественного питания и дискотекам официально будет можно работать до двух ночи.

Соответствующее постановление о смягчении антиковидных мер в регионе подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об том сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Уже с 21 февраля рестораны, ночные клубы, кафе и дискотеки в Ленобласти смогут работать до 2 часов ночи в связи с изменениям в «антиковидном» постановлении. Однако при этом условия по заполняемости залов и наличие специальных «антикоронавирусных» документов остаются такими же, как и были.

До принятия изменений работа общепита разрешалась только до 23 часов вечера.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что появилась вероятность отмены QR-кодов, которые необходимо предъявлять при посещении большинства общественных мест в Петербурге.

александр дрозденко антиковидные меры коронавирус ленобласть общепит


 

Новости партнеров
Тутберидзе о допинг-скандале:
Тутберидзе о допинг-скандале: "Валиева - лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание"
Рак преподносит сюрпризы: осложнение после COVID-19 и необычные утренние симптомы
Рак преподносит сюрпризы: осложнение после COVID-19 и необычные утренние симптомы
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С 21 февраля общепит и дискотеки в Ленобласти смогут работать до двух ночи
Роспотребнадзор рассказал о рекомендациях для вакцинации людей старше 60
Обрушение фасада «Красного треугольника» изменило движение трех ...
Прокуратура организовала проверку после обрушения части здания «Красного ...
Прохожая получила серьезные травмы при обрушении части здания ...
Для фигуристки Камилы Валиевой не будет показательных выступлений на ...
Петербург закупит 81 высокотехнологичный трамвай с системой подсчета пассажиров
«Ненавижу этот спорт»: Трусова осталась недовольна серебром на ...