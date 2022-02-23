Премьер Финляндии заявила о готовности страны вступить в НАТО

Премьер Финляндии заявила о готовности страны вступить в НАТО
Финляндия имеет вполне реальную возможность подать заявку на членство в Североатлантическом Альянсе. Фото: unsplash

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО, если возникнет вопрос о ее национальной безопасности.

«Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности», — цитирует ее телерадиовещательная корпорация YLE.

Финляндия имеет вполне реальную возможность подать заявку на членство в Североатлантическом Альянс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Финляндии приняли решение продлить действие антиковидных ограничений на границе с Россией до 13 марта. Ограничения на въезд в страну решили продлить для того, чтобы сохранить возможности системы здравоохранения Суоми.

НАТО Санна Марин финляндия


 

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