Премьер Финляндии заявила о готовности страны вступить в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО, если возникнет вопрос о ее национальной безопасности.

«Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности», — цитирует ее телерадиовещательная корпорация YLE.

Финляндия имеет вполне реальную возможность подать заявку на членство в Североатлантическом Альянс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Финляндии приняли решение продлить действие антиковидных ограничений на границе с Россией до 13 марта. Ограничения на въезд в страну решили продлить для того, чтобы сохранить возможности системы здравоохранения Суоми.