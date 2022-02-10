Финляндия продлила ограничения на въезд из России до 13 марта

Финляндия продлила ограничения на въезд из России до 13 марта
Ограничения на въезд в Финляндию продлены до 13 марта. Фото: unsplash

Власти Финляндии приняли решение продлить действие антиковидных ограничений на границе с Россией до 13 марта.

Об этом сообщили в МВД Финляндии. Ограничения на въезд в страну решили продлить для того, чтобы сохранить возможности системы здравоохранения Суоми. Предыдущее ограничение на границе действовало до 14 февраля.

Вместе с тем, Финляндия отменила требование об обязательном ПЦР-тесте для путешественников из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону. При этом по-прежнему будет требоваться сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поезда «Аллегро» возобновили движение из Петербурга в Хельсинки. О возобновлении железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки сообщили в пресс-службе РЖД. Скоростные поезда «Аллегро» возвращаются в расписание с 12 декабря. Они будут ходить ежедневно по два рейса рейса в день — утром и днем.

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