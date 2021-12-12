Поезда «Аллегро» возобновили движение из Петербурга в Хельсинки

"Аллегро" будут выполнять по два рейса в день. Фото: РЖД

"Аллегро" будут выполнять по два рейса в день. Фото: РЖД

Россия возобновила железнодорожное сообщение с Финляндией. Скоростные поезда «Аллегро» из Петербурга в Хельсинки запускаются с 12 декабря.

О возобновлении железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки сообщили в пресс-службе РЖД. Отмечается, что скоростные поезда «Аллегро» возвращаются в расписание с 12 декабря. Они будут ходить ежедневно по два рейса рейса в день — утром и днем.

Билеты в вагоне эконом-класса из Северной столицы в финскую на 12 декабря стоят от 7,4 тысячи рублей, а цены на бизнес-класс начинаются от 12,2 тысячи рублей.

Через неделю цена на билеты снизится. 18 декабря из Петербурга в Хельсинки можно будет уехать за 6,5 тысячи рублей в «экономе», и за 11 тысяч рублей — в «бизнесе».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия продлила ограничения на границе с Россией из-за COVID-19.