Инфекционист рассказал, что восстановление после коронавируса может длиться более двух лет

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев оценил срок восстановления организма после ковида в несколько лет.

Он отметил, что постковид может продолжаться более двух лет.

«Люди, особенно пожилого возраста, или у которых значительные фоновые заболевания, восстанавливаются очень долго. Сейчас уже есть наблюдения, что два года прошло, а у них еще сохраняются нарушения», — приводит его слова URA.RU.

По его словам, в каких-то случаях восстановление происходит быстрее, но необходима вакцинация.

С начала пандемии в России выявлено 15 795 570 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 347 816 летальных исходов, выздоровели 12 836 228 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вирусолог, профессор Петр Чумаков спрогнозировал, что следующая, шестая волна коронавируса в России наступит через шесть месяцев. Новый всплеск заболеваемости ожидается, когда коллективный иммунитет к «омикрону» снизится.