Более 105 тысяч беженцев из Донбасса эвакуировали в Россию

Из Донбасса эвакуировали более 105 тыс. человек. Фото: скриншот "Новости ЛНР"

Из Донбасса эвакуировали более 105 тыс. человек. Фото: скриншот "Новости ЛНР"

Более 105 тыс. человек, эвакуированных из Донбасса, пересекли пункты пропуска на границе с Россией. Об этом стало известно сегодня утром, 24 февраля.

«Границу пересекли более 105 тысяч человек», — сообщили «РИА Новости» в экстренных службах региона.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленобласть выразила готовность принять до 1500 беженцев с Донбасса. Регион также решает вопрос об организации образования для прибывающих школьников и дошкольников. Учеников планируют распределить по действующим школам, а для маленьких детей организуют группы временного пребывания на базе лагеря.