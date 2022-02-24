Более 105 тысяч беженцев из Донбасса эвакуировали в Россию

Более 105 тыс. человек, эвакуированных из Донбасса, пересекли пункты пропуска на границе с Россией. Об этом стало известно сегодня утром, 24 февраля.
«Границу пересекли более 105 тысяч человек», — сообщили «РИА Новости» в экстренных службах региона.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленобласть выразила готовность принять до 1500 беженцев с Донбасса. Регион также решает вопрос об организации образования для прибывающих школьников и дошкольников. Учеников планируют распределить по действующим школам, а для маленьких детей организуют группы временного пребывания на базе лагеря.