Россиянам начнут выплачивать компенсации в 190 тысяч рублей

Часть жителей Российской Федерации станут обладателями 190 тысяч рублей. Отмечается, что деньги будут перечисляться на их счета в качестве компенсации.

По данным РИА «ФедералПресс», материальная помощь от государства поступит клиентам банка, прекратившего свою деятельность. На его счетах находились вклады россиян, однако финансовое учреждение больше не сможет исполнять свои обязательства перед клиентами.

Компенсации по вкладам получат россияне, хранившие деньги в банке «ККБ». ЦБ принял решение лишить его лицензии. Кредитная организация не сможет вернуть средства гражданам, оформившим там вклады. Там не менее, в подобных случаях россиянам гарантирована поддержка государства. Все вкладчики ККБ получат свои деньги обратно.

Для того, чтобы средства вернулись владельцу, нужен счет в Сбербанке. Большинство россиян имеют карты Сбербанка и используют мобильное приложение. Необходимо зайти в «Сбербанк Онлайн» и подать соответствующую заявку на возмещение средств.

Далее заявку пользователя приложения рассмотрят, после чего сумма будет перечислена в автоматическом режиме. Компенсировать убытки вкладчиков Консервативного коммерческого банка (ККБ) начали с 21 февраля. Планируется, что возмещение средств будет производиться в течение года.

На момент принятия решения регулятором лишить ККБ лицензии свои вклады в нем хранили 485 граждан. Им возместят ущерб на общую сумму 92 миллиона 300 тысяч рублей. Таким образом, каждому клиенту банка положена сумма страхового возмещения 190 тысяч рублей.

По данным Агентства по страхованию вкладов, 98 процентов получателей этой выплаты смогут полностью возместить понесенные убытки.

11 февраля Центробанк сообщил о том, что лишил ККБ лицензии. Официальной причиной, указанной в пресс-релизе, стали нарушения закона, направленного на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма.