В Букингемском дворце опровергли новости западной прессы о кончине королевы Елизаветы II

В Букингемском дворце опровергли новости западной прессы о кончине королевы Елизаветы II
Королева Елизавета II. Фото: The Royal Family

Пару дней назад появилась новость, что королева мертва.

Букингемский дворец опроверг информацию о смерти правителя.

Hollywood Unlocked и Hollywood Reporter писал, что Елизавете II не удалось справиться с последствиями коронавируса. Якобы монарх должна была быть на свадьбе британского редактора журнала Vogue, однако на мероприятие она не явилась, а позднее ее будто бы нашли скончавшейся.

Днем ранее Букингемский дворец опроверг данные сведения. Так, накануне Ее Величество провела аудиенцию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В воскресенье, 20 февраля выяснилось, что у королевы-матери Елизаветы II новая коронавирусная инфекция. К счастью, монарх переносит заболевание в легкой форме. Несмотря на положительный тест, она продолжает исполнять свои королевские обязанности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британцы толпятся у Букингемского дворца. Граждане желают выздоровления своей королеве.

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