Британцы толпятся у Букингемского дворца: граждане желают выздоровления своей королеве

Граждане Соединенного Королевства собрались рядом с Букингемским дворцом, чтобы пожелать скорейшего выздоровления королеве-матери Елизавете II.

Британцы хотят, чтобы их королева скорее поправилась, передает телеканал «МИР 24».

Отмечается, что у британского монарха заметны слабо выраженные симптомы простуды. Однако 95-летняя королева будет оставаться под наблюдением врачей.

Несмотря на болезнь, Елизавета не прекращает выполнение своих обязанностей. Это касается необременительных действий.

«Очень жаль, что королева заболела. Я думаю, вся страна сейчас желает ей выздоровления. Я уверен, что с ней все будет в порядке», – объяснил уроженец Великобритании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын Елизаветы II откупился от жертвы изнасилования крупной суммой.