Граждане Соединенного Королевства собрались рядом с Букингемским дворцом, чтобы пожелать скорейшего выздоровления королеве-матери Елизавете II.
Британцы хотят, чтобы их королева скорее поправилась, передает телеканал «МИР 24».
Отмечается, что у британского монарха заметны слабо выраженные симптомы простуды. Однако 95-летняя королева будет оставаться под наблюдением врачей.
Несмотря на болезнь, Елизавета не прекращает выполнение своих обязанностей. Это касается необременительных действий.
«Очень жаль, что королева заболела. Я думаю, вся страна сейчас желает ей выздоровления. Я уверен, что с ней все будет в порядке», – объяснил уроженец Великобритании.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын Елизаветы II откупился от жертвы изнасилования крупной суммой.