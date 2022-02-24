Индекс Мосбиржи показал антирекорд за последние несколько лет

Индекс Мосбиржи показал антирекорд за последние несколько лет
Индекс Мосбиржи включает самые ликвидные акции, принадлежащие крупнейшим российским компаниям. Фото: Pixabay

Показатели Московской биржи заметно просели. По данным на сегодня, 24 февраля 2022 года, индекс продолжил понижаться и уже находится на отметке менее 2000 пунктов.

Источник приводит неутешительные данные торгов. Столь низких показателей на Мосбирже не фиксировалось несколько лет. В последний раз индекс показал такую отрицательную динамику осенью 2017 года.

Данные, полученные 24 февраля в 11:29 по Москве, показывают величину индекса в пределах 1754,17 пункта. Аналитики поясняют, что показатель обрушился на 43,13 процента, что говорит о существенных проблемах на фондовом рынке России.

Индекс Мосбиржи включает самые ликвидные акции, принадлежащие крупнейшим российским компаниям. Текущее положение дел говорит о падении спроса на ценные бумаги.

В не менее уязвимом положении находится российская валюта. Сегодня стоимость евро в моменте зафиксировалась на отметке 99 рублей 99 копеек. В последний раз россияне видели такой курс более семи лет назад, а именно в декабре 2014 года. С курсом доллар пока столь значимых изменений не произошло. Центробанк начал интервенции на валютном рынке, чтобы не допустить резких колебаний курса доллара и евро. Регулятор заверил, что примет ряд мер для стабилизации обстановки.

Напомним, что колебания курса и падение индекса происходят по причине нестабильной ситуации на политической арене. Отечественный фондовый рынок испытывает влияние ряда негативных факторов. В частности, возрос риск санкций. Это произошло после того, как Донецкая и Луганская народные республики получили статус независимых.

Как стало известно, этой ночью от президента РФ поступило сообщение, что в Донбассе началась специальная военная операция.

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