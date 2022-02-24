Министерство соцзащиты рассказало, кто получит 25 февраля 16 тыс. рублей от государства

Министерство соцзащиты рассказало, кто получит 25 февраля 16 тыс. рублей от государства
Медики больницы Семашко. Фото: комитет по здравоохранению

С 25 феврале многие граждане РФ могут рассчитывать на соцвыплаты.

Как сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Министерство социальной защиты и труда, выплаты положены определённым профессиям.

В частности, пополнения на карте стоит ждать медикам, которые продолжают работать с коронавирусными больными. При этом размер выплаты зависит от круга обязанностей работника. Например, врачам, занимающимся больными коронавирусом в стационаре за смену будут выплачивать на 3880 рублей больше. Водителю скорой за работу с больными ковидом полагается надбавка в 1215 рублей.

В среднем в рабочем расписании медиков насчитывается по восемь смен в месяц, когда им приходится сталкиваться с больными ковидом. Таким образом, средний размер доплаты может достигнуть 16 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилые граждане России недополучают денежные средства после индексации пенсионных выплат. Внимательные пенсионеры, получив февральскую пенсию в проиндексированном размере, заметили, что размер выплаты несколько ниже, чем должен быть. Разница составила 8 копеек.

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