В Воронежской области разбился самолет Ан-26, экипаж погиб

В Воронежской области разбился самолет Ан-26, экипаж погиб
Самолет разбился. Фото: https://mil.ru/

Самолет Ан-26 разбился в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества, экипаж погиб.

В результате происшествия экипаж погиб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники, на земле разрушений нет. К месту происшествия направлена комиссия ВКС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при крушении частного вертолета во Франции погибли два человека. Сигнал вертолета был потерян спустя несколько часов после того, как он должен был взлететь.

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