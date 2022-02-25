Бритни Спирс обвинила менеджеров в покушении на убийство

Бритни Спирс обвинила менеджеров в покушении на убийство
Бритни Спирс. Фото: www.instagram.com/britneyspears/

Певица Бритни Спирс обвинила главу Tri-Star Sports & Entertainment Group Лу Тейлор и своего экс-менеджера Робин Гринхилл в покушении на убийство.

По ее словам, менеджеры убедили ее в том, что к ней относятся хорошо.

«Никто другой не пережил бы то, что они сделали со мной!» — написала певица в Instagram, не пояснив, что именно имеет в виду.

Бритни отметила, что женщины якобы были в сговоре с ее отцом Джейми Спирсом и пытались ее убить.

Напомним, в конце сентября суд приостановил опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Опека длилась 13 лет. Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская певица Бритни Спирс внезапно удалила свой аккаунт в Instagram. Это случилось сразу после того, как звезда поделилась прекрасной новостью: ей сделали предложение.

Бритни Спирс менеджер певица


 

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