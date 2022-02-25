В России за сутки выявили более 123 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки выявили более 123 тысяч случаев COVID-19
В России подтвердили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 123 460 человек.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 16 052 028.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 787 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 349 365 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 167 310 человек. Общее количество выздоровлений достигло 13 139 971.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Новосибирская область, где коронавирус подхватили еще 4 796 человек. Третье место у Красноярского края — 4 759 новых ковид-пациентов. В Москве 3 333 новых случаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России количество зараженных «стелс-омикроном» постепенно растет.

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