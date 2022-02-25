На Химическом переулке в общежитии нашли труп молодого мужчины

Тело 29-летнего мужчины обнаружили в общежитии Кировского района Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 24 февраля, утром, в полицию сообщили о мертвом теле мужчины в комнате общежития по Химическому переулку в доме №8.

На месте случившегося нашли тело гражданина Беларуси. 29-летний гражданин проживал по данному адресу. Мужчина лежал лицом вниз на кровати.

Чтобы отработать версию на причастность к данному происшествию в полицию были доставлены двое соседей. Видеонаблюдение на месте случившегося отсутствует. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что труп слесаря с огнестрельным ранением головы обнаружили в Мурино.