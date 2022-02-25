С 1 марта россиянам впишут новый штраф в квитанции ЖКХ

Жители России с начала весны увидят в своих квитанциях жилищно-коммунального хозяйства новые штрафы.

Многие россияне получат новые платежки в марте, а начисления начнутся уже через три дня, передает Primpress.

Компании, занимающиеся вывозом мусора, предупредили россиян о новых штрафах. Отмечается, что в прошлом году региональные операторы не брали с жителей РФ штрафы за просроченные платежи по данной услуге.

В этом году все изменится. Если владельцы недвижимости не проводили оплату услуги в прошлом или в 2022 году, то начнут начислять пени. Их произойдет уже с 1 марта.

Специалисты отмечают, что срок начисления новых сумм начнет отсчет с конца января. Операторы «закроют глаза» на просрочки до 31 дня платежа, а вот после 31 дня штраф будет равняться 1/300 ставки рефинансирования, которая установлена ЦБ РФ. Если платеж был просрочен на 91 день и более, то размер пени составит 1/130 ставки ЦБ РФ.

Россиянам, которые не успеют оплатить вывоз мусора за январь и февраль, то новые цифры в квитанциях ЖКХ поступят в начале марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при оплате ЖКХ россиян ждет неприятный сюрприз: плюс 1000 рублей с каждого человека.