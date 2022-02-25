Минфин Германии объявил о «полной блокаде» российских банков

По словам Линднера, санкции уже обеспечили полную блокаду банков РФ. Фото: скриншот Instagram

По словам Линднера, санкции уже обеспечили полную блокаду банков РФ. Фото: скриншот Instagram

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что санкции Запада против России означают «полноценную» блокаду российских банков.

По словам Линднера, санкции уже обеспечили полную блокаду банков РФ. Тем самым деловые отношения с российской стороной практически прекращены, передает ТАСС.

Глава немецкого Минфина уточнил, что отдельные транзакции через российские банки все же будут возможны. Например, для оплаты Евросоюзом поставок газа, а также переводов между немецкими компаниями.

Он добавил, что власти обсуждают и другие варианты ограничений.

«Другие шаги возможны, но нужно продумать их воздействие. Речь идет о том, что последствия должна ощущать российская экономика», — заявил Линднер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, какие санкции ввели против России.