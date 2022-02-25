Россиянам объяснили, как санкции против российских банков повлияют на их клиентов

Россиянам раскрыли влияние новых санкций Великобритании и США на финансовую систему РФ. Самые жесткие ограничения введены против ВТБ, «ФК Открытие», Новибанка и Совкомбанка. Сбербанка лишили возможности операций с американскими контрагентами.

В банках утверждают, что продолжают обслуживать своих клиентов. В ВТБ заявили, что готовы к самому жесткому сценарию: негативные последствия для клиентов будут минимизированы. В Сбербанке заверили, что санкции не повлияют на сохранность и доступность средств клиентов. Об этом пишет «Коммерсант».

Совкомбанк обещает выполнять все обязательства перед кредиторами. Все счета клиентов активны, а размещенными на них средствами можно свободно распоряжаться в России. За границей карты банка не работают, а системы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay банк рекомендует заменить пластиковыми картами. Наличные же можно снять в любом банкомате или кассе в отделениях. Обменивать валюту нельзя ни в офисах, ни онлайн. Все вклады остаются доступными.

В «ФК Открытие» сообщили, что под ограничения попадает использование карт банка за границей. Клиентам, которые сейчас не в России, рекомендуют снять наличные или пользоваться картой другого банка.

В Центробанке заверили, что все операции попавших под санкции банков в рублях будут осуществляться в обычном режиме. Все средства в иностранной валюте сохранены и могут быть выданы в валюте счета. ЦБ также заявил о готовности поддержать банки средствами в рублях и зарубежной валюте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, какие санкции ввели против России.