Премьер Грузии заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет присоединятся к санкциям Запада против Запада.

«Мы изучили действия партнёров… я имею в виду экономические и финансовые санкции. И хочу твёрдо отметить, что Грузия, с учётом национальных интересов и интересов народа, не планирует принять участие в финансовых и экономических санкциях, так как это лишь больше навредит нашей стране и населению», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.