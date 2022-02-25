Банк России рассказал, что будет с картами россиян после санкций

Регулятор прокомментировал, что может измениться в системе безналичного расчета для россиян. Держатели пластика обеспокоены санкциями, которые касаются, в том числе, и финансово-экономической политики.

Банковские карты есть, пожалуй, у большинства россиян. Переводы по безналу используются для оплаты покупок, счетов и услуг. Многие граждане являются участниками зарплатных проектов различных банков. Как сообщает PRIMPRESS, в ближайшее время крупные финансовые учреждения начнут испытывать влияние санкций со стороны Запада.

Пока речь идет о Сбере, ВТБ, Альфа-банке, Совкомбанке, Промсвязьбанке, банке «Открытие», Новикомбанке. Их пластик продолжит работать во всех городах России, средства останутся на счетах, и их можно будет снимать через банкоматы в прежних лимитах. Однако клиентов учреждений ждут три важных ограничения.

Часть клиентов банков все же пострадают от санкций Запада. Например, россияне, находящиеся за границей. Там расчетные операции посредством пластика уже приостановлены. Перед поездкой за рубеж деньги рекомендуется заблаговременно снять. Чтобы не везти наличку с собой, можно завести карту в банке, не попавшем под санкции.

Еще одно ограничение коснется электронных систем платежей. Некоторые россияне могут столкнуться с тем, что их карточки перестали обслуживаться сервисами Apple Pay и Google Pay.

Также ряд ограничений вводится на шоппинг в зарубежных интернет-магазинах. Оплата по картам перечисленных банков может не проходить. Такая возможность зависит от территориальной принадлежности веб-сайта и банка-корреспондента.

Подробнее о ситуации с картами конкретного банка можно узнать на его сайте. Многие банки уже создали инструкции для своих клиентов, например, ВТБ. В них даются подробные ответы на вопросы, возникающие у держателей карт.