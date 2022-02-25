Спрос вырос в 58 раз: 24 февраля россияне сняли рекордный объем наличности

За день жители Российской Федерации сняли максимальный объем наличности за два года.

В четверг, 24 февраля, россияне сняли рекордный объем наличности с марта 2020 года. Об этом сообщил Центробанк, передает ТАСС.

Центральный Банк предоставил информацию, согласно которой спрос среди физических и юридических лиц на наличность вырос в 58 раз – до 111,3 млрд рублей. Такой показатель является максимальным, начиная с марта с 2020 года. Тогда сообщили о начале пандемии новой коронавирусной инфекции. В то время уровень достигал 175 миллиардов рублей.

Помимо прочего, банки России заявили, что на сегодняшний день замечен повышенный спрос на операции по снятию наличных средств в банкоматах страны. Скорее всего, это потому, что РФ приняла суверенитет ДНР и ЛНР. Ведь сейчас против Российской Федерации были введены санкции со стороны Европейского союза.

В Минфине США сообщили о том, что санкции уже введены против таких банков как «Открытие», Новикомбанка и Совкомбанка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центральный Банк Российской Федерации заявил о старте валютных интервенций. Это поможет стабилизировать курс национальной валюты.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что экономист предостерег россиян от покупки долларов и евро. Эксперт Константин Селянин рассказал, что накоплений в этих валютах нет у 80% населения России. Кроме того, курс может вернуться к прежнему состоянию. По прогнозам специалиста, возвращение к 76 рублям в течение текущей недели вполне реально.