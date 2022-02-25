Россияне за сутки сняли рекордный за два года объем наличности: 111 млрд рублей

Россияне за сутки сняли рекордный за два года объем наличности: 111 млрд рублей
Показатель оказался максимальным с 27 марта 2020. Фото: pixabay.com

Спрос россиян на наличные средства в четверг подскочил до двухлетнего рекорда. За сутки граждане РФ сняли со счетов 111 млрд рублей.

Так, в четверг, 24 февраля, спрос физлиц и бизнеса на наличные вырос в 58 раз, свидетельствуют данные Центробанка РФ. Этот показатель оказался максимальным с 27 марта 2020 (тогда было 174,9 млрд рублей).

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что хакеры из группировки Anonymous объявили «кибервойну» против России.

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