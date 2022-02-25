Путин поднял пенсию военным: россиянам поступит на карту 33 300 рублей

Путин поднял пенсию военным: россиянам поступит на карту 33 300 рублей
Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 8,6% с 1 января 2022 года. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным.

Госдума приняла закон 16 февраля, 22 февраля он был одобрен Советом Федерации. В пятницу, 25 февраля, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, размер пенсии будет увеличен на 8,6% с 1 января этого года с помощью предусмотренных законами инструментов. После пересчета средняя пенсия военного пенсионера по выслуге лет в этом году составит 33 300 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что военные пенсионеры в некоторых случаях обладают правом на назначение второй пенсии. Для этого необходимо выполнить некоторые условия, напомнили в Пенсионном фонде России.

Напомним, кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

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