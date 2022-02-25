Уровень коллективного иммунитета к COVID снизился до 57,8% за неделю

Неделю назад коллективный иммунитет в России был на уровне 59,7%. Фото: Комздрав

Неделю назад коллективный иммунитет в России был на уровне 59,7%. Фото: Комздрав

В России за неделю уровень коллективного иммунитета снизился до 57,8%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Об этом стало известно в пятницу, 25 февраля. По состоянию на 18 февраля этот показатель в стране был зафиксирован на уровне 59,7%, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью.

По словам Голиковой, на сегодняшний день полный цикл вакцинации проведен 83 383 452 раза. А прививки первым компонентом сделаны более 87,3 млн.

Список регионов, в которых уровень коллективного иммунитета превышает 80%, остался прежним. Петербург попал в топ-4 регионов с самым высоким показателем (84,2 %).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 123 460 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 16 052 028. За вчерашний день жертвами коронавируса стали 787 жителей страны.

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали 7 572 случая заражения коронавирусом и 75 смертей человек с положительным тестом на COVID-19.