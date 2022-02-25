Уровень коллективного иммунитета к COVID снизился до 57,8% за неделю

Уровень коллективного иммунитета к COVID снизился до 57,8% за неделю
Неделю назад коллективный иммунитет в России был на уровне 59,7%. Фото: Комздрав

В России за неделю уровень коллективного иммунитета снизился до 57,8%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Об этом стало известно в пятницу, 25 февраля. По состоянию на 18 февраля этот показатель в стране был зафиксирован на уровне 59,7%, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью.

По словам Голиковой, на сегодняшний день полный цикл вакцинации проведен 83 383 452 раза. А прививки первым компонентом сделаны более 87,3 млн.

Список регионов, в которых уровень коллективного иммунитета превышает 80%, остался прежним. Петербург попал в топ-4 регионов с самым высоким показателем (84,2 %).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 123 460 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 16 052 028. За вчерашний день жертвами коронавируса стали 787 жителей страны.

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали 7 572 случая заражения коронавирусом и 75 смертей человек с положительным тестом на COVID-19.

коллективный иммунитет коронавирусная пандемия Россия


 

Новости партнеров
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Путин уверен, что солдаты исполнят свой долг перед страной
Путин уверен, что солдаты исполнят свой долг перед страной
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Уровень коллективного иммунитета к COVID снизился до 57,8% за неделю
Путин поднял пенсию военным: россиянам поступит на карту 33 300 рублей
До 2030 года в Петербурге планируют открыть 21 новую станцию метро
ЦБ увеличил выдачу наличных для пополнения банкоматов
Россияне за сутки сняли рекордный за два года объем наличности: 111 млрд рублей
Экономист рассказал, чем россиянам нужно запасаться
Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook
Россию отстранили от участия в Евровидении-2022