Участок «Юлмарта» на Муринской дороге продали на аукционе за 141 миллион

"Юлмарт" попал под процедуру наблюдения в июне 2018 года. Фото: Google View

"Юлмарт" попал под процедуру наблюдения в июне 2018 года. Фото: Google View

В Красногвардейском районе Петербурга выкупили участок «Юлмарта» у Пискаревского проспекта.

Участок на Муринской дороге приобрели за 141,2 млн рублей. Его площадь составляет 7,5 га вместе со складом 25 тыс. кв. м. Данные о сделке указаны на портале «Федресурс».

Договор купли-продажи уже заключен. Покупателем стала АО «Городская инновационно–лизинговая компания».

Участники рынка считают, что стоимость этой недвижимости равняется порядка одному 1,5 млрд рублей.

Напоминаем, что «Юлмарт» ранее была одной из крупнейших интернет-компаний России, а в феврале 2020 года была признана банкротом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что весной 2021 года в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершили процесс реализации имущества предпринимателя, одного из хозяина компании «Юлмарт» Михаила Васинкевича.