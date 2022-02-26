Без масла и хлеба: Мясников призвал россиян отказаться от принципов советского питания

Без масла и хлеба: Мясников призвал россиян отказаться от принципов советского питания
Александр Мясников указал на очевидный минус супов. Фото: кадр из видео на Youtube

Принципы питания, которые действовали в советское время, опасны для здоровья современного человека. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

Например, овсяную кашу на завтрак, вопреки народной мудрости, можно испортить маслом. Крупа является источником клетчатки и растительного белка, но при употреблении ее с маслом, а тем более с маргарином, увеличивается риск набора лишнего веса и проблем с сердцем.

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» медик также отметил очевидный минус супов, с которых люди обычно начинают свой обед. Главным минусом супа считается большое количество соли. Блюдо нужно делать постным, если употреблять его перед вторым блюдом.

Еще один главный принцип советского питания — есть все с хлебом. По словам Мясникова, такая привычка грозит ожирением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что продукты, употребление которых может помочь нормализовать давление.

Александр Мясников каши питание


 

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