Диетолог назвала продукты, снижающие давление

Диетолог назвала продукты, снижающие давление
Питание способно повлиять на давление. Фото: Pixabay

Диетолог-нутрициолог Ирина Ищенко назвала продукты, употребление которых может помочь нормализовать давление.

По ее словам, в первую очередь из рациона необходимо убрать продукты с высоким содержанием жиров и холестерина. Также следует отказаться от острых блюд, приправ, солений, консервов, мучного и кондитерских изделий.

Как сообщили «РИА Новости», врач рекомендовала употреблять в пищу больше фруктов, овощей и злаков. В целом все фрукты, овощи и злаки способствуют снижению давления. При этом среди продуктов, которые выступают помощниками при гипертонии, также можно выделить: рис, апельсины, мандарины, картофель, курага, изюм, кальмары, хек, треска, йогурт и молоко.

Диетолог подчеркнула, что для повышения давления стоит обратить внимание на кофе, гранатовый и виноградный сок, черный чай, шоколад, мед и корицу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кофе ускоряет обмен веществ, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета и даже позволяет замедлить процесс старения. Эти свойства проявляются, если кофе правильно приготовлен.

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